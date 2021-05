Giornata dell'infermiere: i professionisti raccontano la sfida del Covid in un evento online

Il 12 maggio è la Giornata Internazionale dell'Infermiere. In questa ricorrenza si celebra la nascita di Florence Nightingale (1820) considerata a livello mondiale la fondatrice della professione e delle moderne Scienze infermieristiche. Una giornata che è diventata l’occasione per mettere in luce una professione da sempre fondamentale in ambito sanitario e che ancor è in prima linea nella lotta contro la pandemia. Tra le vittime del Covid l’OPI di Trieste (Ordine Professioni Infermieristiche) conta purtroppo anche una propria iscritta.

E sarà proprio il 12 maggio che l'OPI Trieste, a partire dalle ore 9, organizzerà un evento on line, dedicato ai propri iscritti, intitolato “Come abbiamo intrapreso insieme la grande sfida Covid e come stiamo organizzando il nostro domani”. Sul palco virtuale interverranno autorità e rappresentanti della categoria, che in questi 15 mesi emergenziali hanno lavorato sul campo, impegnandosi completamente nel fronteggiare la pandemia. Moderato dal giornalista Fausto Biloslavo, inviato internazionale per numerose testate italiane, l'incontro, preceduto dal saluto delle autorità, verterà su varie tematiche tutte strettamente correlate alla grande sfida che siamo costretti a vivere.

Il primo intervento sarà quello di Maria Cristina Capuano, autrice del libro “Eroi? No, semplicemente infermieri”. A seguire la relazione incentrata sulla “stanza degli abbracci” da parte di Antonio Gargiulo della residenza protetta CdR Hotel Fernetti. Successivamente prenderanno la parola Ernesto Natale, dell'Area Territoriale anziani di Asugi (Distretto 2), Alessia Gerebizza del Servizio Domiciliare (Distretto 4), Nevia Daris per le Microaree (Distretto 2), Giada Gianoglio della struttura privata “pneumo Covid” di Pineta del Carso, Elena Reana Guzzardi per l'Area Urgenza del Pronto Soccorso (Emergenza/Accoglimento Covid) e Sara Martinelli dell'Emergenza Covid Territoriale del 118.

Dopo la pausa, a partire dalle ore 11.40, sarà la volta di Giulia Mele, Area Pediatrica del Burlo, Sara Dentice, Area Ospedaliera Covid intensiva, Antonella Geru, Area Ospedaliera Geriatria e Clinica Medica Covid e Lina Serafini dell'Area Università e Ricerca.

A causa dell’emergenza, la Prima Conferenza dell’Infermieristica Triestina è stata rimandata e la Presidente dell’Ordine, Cristina Brandolin, si augura di poterla celebrare in presenza a fine estate: “Sarà l’occasione per dare voce alle importanti esperienze messe in campo dalla professione in molti anni in questa città, per trovare uno spazio di condivisione e di riflessione sul nostro passato, sul presente e sul futuro di cui intendiamo essere protagonisti” afferma.

Per informazioni relative all’evento è possibile contattare la segreteria dell'Ordine Professionale all’indirizzo mail segreteria@opitrieste.it