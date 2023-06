Giornata della liberazione di Trieste dall'occupazione jugoslava: la cerimonia (VIDEO)

Il solenne alzabandiera in piazza Unità per ricordare la fine dei 40 giorni di occupazione nel 1945. Bertoli: "Parlamento europeo ha equiparato i crimini del comunismo a quelli del nazismo, il nostro territorio li ha sperimentati entrambi". Roberti: "dà speranza una delle associazioni slovene più importanti in Italia sta raccogliendo le firme per sollecitare il governo di Lubiana a ritornare sui propri passi ripristinando la Giornata"