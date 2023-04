Giornata del mare: l'incontro con gli studenti del nautico sulle fonti di energia in tempo di crisi

TRIESTE - In occasione della "Giornata del mare e della cultura marinara”, la capitaneria di porto organizza per venerdì 14 aprile un incontro dal titolo “Le fonti di energia in tempo di crisi e la loro sostenibilità”. L'evento si terrà nella Sala riunioni della Capitaneria di Porto di Trieste in piazza Duca degli Abruzzi 4, con ingresso entro le ore 09.15. Parteciperanno studenti dell’istituto nautico di Trieste.

La “Giornata del mare” è stata istituita nel 2017 attraverso una specifica integrazione del Codice della nautica da diporto”, ricorre l’11 aprile di ogni anno e vede il Ministero dell’Istruzione e la Guardia Costiera impegnati nell’obiettivo di promuovere e sviluppare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado la cultura del mare, intesa come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

In tale contesto, il giorno 14 aprile si svolgerà una cerimonia nazionale di celebrazione della “Giornata del mare” nella sede di Genova, alla presenza del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Nicola Carlone, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Prof. Giuseppe Valditara e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci. In tale ambito saranno premiate le opere partecipanti al concorso nazionale “La cittadinanza del mare” anno scolastico 2022-2023, appositamente predisposto con bando nazionale per promuovere l’iniziativa in tutte le scuole. Il tema principale di quest’anno è il seguente: “Le fonti di energia in tempo di crisi e la loro sostenibilità”, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili (sole, vento, acqua e mare) ed ai loro effetti sull’ambiente marino e costiero e sulle comunità che vivono in prossimità del mare.

IL PROGRAMMA