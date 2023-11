Giornata mondiale contro l'Aids, l'iniziativa di Arcigay: test Hiv e sifilide gratuiti

TRIESTE - In occasione della Giornata mondiale contro l'Aids, che ricorre il primo dicembre, l'Arcigay organizza eventi di sensibilizzazione tra cui test gratuiti per l'Hiv e la sifilide e la distribuzione di materiale informativo. Questa ricorrenza, dal 1988, è diventata un’opportunità fondamentale per sensibilizzare sul tema, anche per esprimere solidarietà alle persone affette da questa sindrome e commemorare coloro che hanno perso la vita.

Il presidente di Arcigay Trieste Gorizia Giacomo Briganti Piccoli afferma che "la sfida principale è quella di garantire che i 17,1 milioni di persone bisognose di cure, tra cui 1,2 milioni di bambini, possano accedere ai medicinali. È importante inserire la prevenzione dell’ HIV come priorità nella pianificazione e programmazione della sanità pubblica, soprattutto nei paesi in cui l’HIV è in continuo aumento. La giornata mondiale contro l’AIDS rappresenta così un’importante occasione per promuovere sia la prevenzione sia l’assistenza, combattere i pregiudizi e sollecitare i governi affinché impegnino spese per la cura e le campagne di informazione".

Ecco gli eventi promossi da Arcigay:

- 1 dicembre dalle ore 12.00 alle ore 16.00 presso l’Edificio H3 dell’Università di Trieste saranno effettuati test rapidi HIV/sifilide gratuitamente agli studenti che ne facciano richiesta

- 1 dicembre dalle ore 15.30 alle ore 19.30 verrà predisposto presso via Nicolò/ via Dante (vicino la Coin) un gazebo con banchetto in cui si potrà trovare sia del materiale informativo sulla giornata mondiale contro l’AIDS sia parte del direttivo di Arcigay Trieste-Gorizia che sarà a disposizione per fornire informazioni generali dell’associazione

- 2 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 19.00 verrà predisposto un camper nei dintorni di Palazzo Costanzi in cui verranno effettuati test rapidi HIV/sifilide gratuitamente a tutti coloro che ne facciano richiesta.