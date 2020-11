Il Burlo si illumina di blu per la Giornata mondiale del diabete

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

"Mi illumino di blu”: questo il nome scelto per ricordare, sabato 14 novembre, la Giornata Mondiale del Diabete. L’Associazione INSU’ (Associazione Giovani Diabetici Trieste e gruppo Isontino) con la preziosa collaborazione del Comune di Monfalcone si è attivata per celebrare l’importante occasione illuminando di blu, già da venerdì 13 alle ore 17, la Loggia del Palazzo Municipale e le due fontane Anconetta e di Piazza Unità d’Italia. Anche la città di Trieste partecipa alle celebrazioni: dall’ 11 al 15 di novembre l’ingresso dell’Ospedale Pediatrico Burlo Garofolo sarà colorato con luci blu, grazie anche alla partecipazione del Team Medico-Diabetologico che sarà presente il giorno 14 alle 18 assieme ad alcuni volontari. Si tratta di una importante occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa patologia che in Italia coinvolge 3 milioni di persone. INSU’ (Associazione Giovani Diabetici Trieste e Isontino) è una associazione di volontariato che da sempre opera nell'assistenza dei bambini con diabete e delle loro famiglie.