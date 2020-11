Giornata mondiale della prematurita, martedì un incontro online per le famiglie dei bambini nati troppo presto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

In questo evento digitale dopo i saluti di apertura da parte della Presidente dell’Associazione Scricciolo - Serena Bontempi di Roccaspada, del Direttore Generale IRCCS Burlo Garofolo Trieste - Stefano Dorbolò, del Direttore Neonatologia IRCCS Burlo Garofolo Trieste - Francesco Maria Risso, e della Vice Presidente di VIVERE ONLUS, Coordinamento Nazionale delle Associazioni di Neonatologia - Monica Ceccatelli Collini, interverranno: Il Prof. Alberto Tommasini - pediatra immunologo, IRCCS Burlo Garofolo Trieste, porterà la sua grande esperienza in un intervento dal titolo ‘COVID 19: da dove veniamo, che cosa abbiamo imparato e dove possiamo andare’. Il Dott. Aldo Becce - psicoterapeuta Presidente di Jonas Italia, con un intervento speciale dedicato agli aspetti familiari: ‘La famiglia ai tempi del COVID 19’. Per ulteriori informazioni: info@scricciolonlus.org cell. 3381305068 Media partner - Gruppo Pragma Srl Per informazioni sulle iscrizioni e la partecipazione: webinar@gruppopragma.it

È possibile iscriversi a: QUESTO LINK (https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-uvSeqkiTzmIEw_PHG6KAw)