Giornata mondiale della vista: oltre 40 anni di visite gratuite allo sportello Uici

TRIESTE - In occasione della Giornata mondiale della vista, che si celebra il 12 ottobre, l’Unione Ciechi e Ipovedenti (UICI) della sezione Friuli Venezia Giulia ha espresso un profondo messaggio di sensibilizzazione e prevenzione sul tema. "Nella propria missione - si legge in una nota stampa -, l’UICI invita ad effettuare una visita oculistica periodica anche se non insorgono problemi nello specifico, poiché la perdita della vista è lenta ed inesorabile e avviene anche in assenza di sintomi".

L'ambulatorio oculistico all'interno della sezione UICI di Trieste è operativo dal 1982 ed è destinato alle visite di controllo di varie patologie oculari e incentrato sulla prevenzione di alcune malattie. Grazie all’importante contributo dei LIONS e al contributo ricevuto negli ultimi anni da parte della Fondazione CRTrieste, l’ambulatorio è stato rinnovato nella strumentazione così da poter offrire accuratezza e precisione nelle visite, trattando ogni patologia in modo definito e dettagliato. Durante i quarantuno anni di attività, sono stati svariati gli oculisti ad aver generosamente offerto la propria disponibilità, a cominciare dal fondatore dott. Maurizio Papagno, il dott. Andrea Lovisato, il dott. Giorgio Chiriaco, il prof. Paolo Perissutti e la dott.ssa Anna Sparavier, che oggi ne è alla direzione.

Oltre ai 350 soci tra ciechi assoluti e ipovedenti, all’UICI di Trieste si rivolgono anche persone affette da patologie oculari gravi, come il glaucoma, la retinopatie, le maculopatie, o le degenerazioni maculari, i quali spesso per la prima volta si vedono costretti ad iniziare una pratica di cecità o invalidità civile, ritrovandosi in estrema difficoltà nell’affrontare questi doloroso evento accaduto nella loro vita. L’ambulatorio, inoltre, estende le visite di controllo anche ai familiari dei soci – poiché molte patologie sono ereditarie – e ai volontari dell’associazione, volendo essere un gesto di ringraziamento per il loro operato e aiuto nelle campagne di prevenzione.

Un'ulteriore lodevole iniziativa, portata avanti dalla dott.ssa Sparavier, è il progetto "Per aiutarti a vedere", che apre le porte dell'ambulatorio anche a cittadini extracomunitari e comunitari in situazioni economiche difficili, offrendo un supporto concreto a coloro che non possono accedere ai servizi sanitari pubblici o sostenere il costo di una visita in privato. A tal proposito, la Comunità di San Martino al Campo, la Caritas Diocesana e la Casa Internazionale delle Donne hanno accettato con estremo piacere di fare da filtro per la prenotazione delle visite, essendo queste tre realtà all’interno del problema della povertà e disagio sociale attualmente in atto. Le visite oculistiche offerte sono completamente gratuite.