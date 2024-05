Navi bianche, giornata record: oltre 15 mila passeggeri in 12 ore

TRIESTE - Oltre 15mila passeggeri in transito nell’arco di poco più di 12 ore di sosta di due navi passeggeri: una giornata record per il porto di Trieste quella di ieri, giovedì 16 maggio. Le navi erano entrambe della Norwegian Cruise Line con bandiera Bahamas e hanno eletto il porto giuliano quale “home port”: la nave Norwegian Escape e la Norwegian Viva. La prima, ormeggiata presso il Molo Bersaglieri, con una lunghezza di 326 metri e larghezza di 48 metri, ha sbarcato 4479 passeggeri e ne ha imbarcati 4617, con destinazione Split in Croazia, la seconda era ormeggiata al Molo VII del Porto Franco Nuovo, con una lunghezza di 294 metri e larghezza di 44 metri a bordo della quale sono, invece, sbarcati 3080 passeggeri e imbarcati 3246, con destinazione Ravenna.

Oltre ai passeggeri, va segnalato il numero di bus movimentati: per la Norwegian Escape sono stati 44 i bus dei passeggeri sbarcati e 30 di quelli imbarcati, per la Norwegian Viva sono stati, invece, 35 i bus dei passeggeri sbarcati e 25 di quelli imbarcati. Da aggiungere, infine, i movimenti effettuati dalle 24 navette, che hanno trasportato i passeggeri tra la stazione marittima e la stazione ferroviaria. Intenso il lavoro svolto da capitaneria di porto, autorità di istema portuale, guardia di finanza, polizia di Stato, polizia locale, polizia di frontiera, guardie giurate, ufficio delle dogane e agenzie marittime.