Violenza sulle donne, in Fvg vittima una donna su dieci

Domani, 25 novembre, la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: l'Ordine degli psicologi Fvg lancia l'allarme. In Fvg una giovane su dieci subisce violenza dal partner. Ricorre domani, mercoledì 25 novembre, la "Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne". Tra le varie forme, quella da partner o domestica è la più frequente e colpisce, nel mondo, circa una donna su tre.

I dati

Nel nostro Paese si commette un femminicidio ogni 3 giorni. I dati raccolti in Friuli Venezia Giulia affermano che, in almeno una coppia su dieci, le ragazze subiscono già violenza fisica, sessuale o psicologica dai loro fidanzati.

«È fondamentale condannare ogni forma di violenza contro le donne e tutti i pregiudizi e gli stereotipi che ancora si annidano attorno al tema - fa sapere Roberto Calvani, presidente regionale dell'Ordine Psicologi FVG, nonché segretario nazionale della categoria -, come il poter pensare che se una donna non riesce a lasciare un partner violento sia in qualche modo responsabile di quanto le sta accadendo, o che lo sia una ragazza che è uscita con il partner che le piaceva e poi ha subito una violenza sessuale. La responsabilità è sempre di chi commette l’agito violento».

Supporto psicologico

Il ruolo di psicologi/ghe nei casi di violenza è quello di supportare le donne nel loro percorso di uscita dalla violenza, stando loro accanto ma senza sostituirsi, rispettando l’autonomia delle donne e cercando di rispondere correttamente ai loro bisogni. È decisivo che gli psicologi stringano una sinergia sempre più piena con le altre figure professionali e gli altri enti della rete anti-violenza, come i centri antiviolenza, i servizi sanitari, i servizi sociali, le forze dell’ordine, tribunali e avvocati/e.

Tra le priorità c'è quella di prestare attenzione ai minori figli e figlie delle donne vittime di violenza, poiché esposti alla violenza cui hanno assistito e talvolta essi stessi sono vittime di violenza diretta (dal 40 al 70% degli uomini violenti con le partner lo sono anche nei confronti dei figli/e). Secondo la Convenzione di Istanbul i figli e le figlie delle donne vittime di violenza, sono anch’essi «vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all’interno della famiglia».

Comitato pari opportunità

Dall'Ordine Psicologi FVG negli ultimi anni sono sempre stati organizzati convegni sulla violenza contro le donne e i minori. Da quest’anno all’interno dell'Ordine regionale si è costituito il Comitato Pari Opportunità (coordinatrice la consigliera Lucia Beltramini) che come prima iniziativa ha proposto agli iscritti/e, proprio in occasione della Giornata internazionale, un webinar che intende analizzare le possibili strategie di prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze a scuola e nei contesti educativi, con adolescenti e insegnanti.

Incontro online

Il webinar si terrà venerdì 27, dalle 18 alle 19.30, con il titolo: “Prevenire la violenza di genere a scuola: l’intervento con ragazze/i e insegnanti”. Relatrice proprio la dott.ssa Lucia Beltramini, psicologa, psicoterapeuta, dottore di ricerca e docente a contratto dell’Università degli Studi di Trieste con un insegnamento in violenza alle donne e ai minori.

La prevenzione è lo strumento più potente per cercare di produrre il cambiamento culturale necessario per contrastare la violenza. Perché la violenza contro le donne e le ragazze pur essendo un grave problema, secondo l’ottica di salute pubblica, può essere prevenuta.