Giornate FAI di Primavera: cosa vedere a Trieste

Sabato 25 e domenica 26 marzo si rinnova l'appuntamento con le Giornate FAI di Primavera, uno dei più importanti eventi dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, manifestazione di punta del FAI, giunta alla 31esima edizione, che offrirà l'opportunità di scoprire e riscoprire sorprendenti tesori d'arte e natura in tutta Italia.

Per l'occasione la Delegazione di Trieste aprirà le porte della Banca D’Italia (su prenotazione) e del Conservatorio Tartini, il Comune di Trieste offrirà alla cittadinanza l'opportunità di visitare gratuitamente le sedi dei Civici Musei usualmente a pagamento:

Civico Museo Revoltella – Via Diaz, 27 – Orario 9-19

Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” – Via Rossini, 4 – Orario 10-17

Civico Museo del Castello di San Giusto/Armeria e Lapidario Tergestino al Bastione Lalio – Piazza della Cattedrale 3 – Orario 10-17

Civico Museo di Guerra per la Pace “Diego de Henriquez” - Via dei Tominz, 4 – Orario 10-17

Civico Museo di Storia Naturale – Via dei Tominz, 4 – Orario 10-17

Si evidenzia in particolare l'opportunità di visitare al Museo Revoltella la mostra «La scultura nelle raccolte del Museo Revoltella. Da Canova al XXI secolo», realizzata in occasione delle celebrazioni dei 150 anni di fondazione del Museo (1872 – 2022) e inaugurata lo scorso 3 novembre a seguito di un importante lavoro di restauro di molte opere rimaste per anni nascoste agli occhi del pubblico. Non rientra invece nell'offerta gratuita la mostra «I Macchiaioli. L'avventura dell'arte moderna», allestita nella Sala Scarpa del Museo Revoltella. Si segnala che, a seguito della proclamazione di uno sciopero degli addetti al servizio di vigilanza e assistenza al pubblico, alcuni musei potrebbero restare chiusi.