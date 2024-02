Polemiche sul Giorno del Ricordo, per la sinistra c'è "revisionismo da destra neofascista"

TRIESTE - "Un revisionismo storico che, riguardo le vicende accadute sul territorio del confine orientale del nostro Paese durante e dopo la Seconda guerra mondiale, pretende di negare e mistificare pezzi di storia assolutamente necessari per comprendere le vicende storiche con onestà intellettuale e ideali di verità e giustizia, virtù di cui sono privi quegli esponenti di Destra con vocazione autenticamente neofascista". Così la consigliera regionale Serena Pellegrino (Alleanza Verdi e Sinistra) commentando la proposta di legge presentata in Parlamento dal centrodestra e in discussione nella VII Commissione della Camera dei deputati, recante le modifiche alla legge 92/2004 in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni.

L'intervento della consigliera

"Si propone - spiega Pellegrino - di focalizzare l'attenzione a specifiche iniziative nelle scuole per individuare, in occasione della Giornata del Ricordo, solo alcuni degli accadimenti che composero, come recita la legge del 2004, la complessa vicenda del confine orientale, e cioè la tragedia delle foibe". "Nelle scuole - incalza la consigliera di opposizione - vanno raccontate e spiegate tutte le pagine oscure di quel terribile periodo, le efferatezze commesse dai nazi fascisti, la macabra geografia di morte dei lager di regime, anche in territorio italiano, incluso il fatto che nessuno dei generali italiani e dei gerarchi fascisti sia stato processato per i crimini di guerra commessi nell'allora Jugoslavia e che volutamente siano state rese mute le responsabilità politiche e penali di un segmento della storia nazionale la cui comprensione è imprescindibile per un futuro di pace autentica e senza confini". Pellegrino parla poi di "atrocità inimmaginabili che vanno oggi studiate e insegnate non enucleando solo una delle tante spaventose questioni, con l'intento di rinfocolare ostilità e contrapposizioni su cui certa politica è pervicacemente avvinta, ma a partire dall'invasione nazista e fascista della Jugoslavia nel 1941".

Mazzolini: "Pellegrino si vergogni"

"Le dichiarazioni della consigliera Serena Pellegrino sono la conferma di come, ancora oggi, non si riesca ad avere lo stesso rispetto per tutte le vittime innocenti, ma si cerchi l'accanimento ideologico nei confronti di alcune". Lo scrive, in una nota, il consigliere regionale Stefano Mazzolini (Fedriga presidente), che è anche vicepresidente dell'assemblea legislativa. "A ottant'anni di distanza c'è ancora chi cerca di negare quanto accaduto nel confine orientale e le tragedie umane a esso legate - continua Mazzolini -: la strada per una piena consapevolezza di cosa rappresentarono l'esodo giuliano-dalmata e il massacro delle foibe per una parte del popolo italiano, colpevole di trovarsi dalla parte sbagliata nei nuovi confini imposti a tavolino, è ancora minata da un latente negazionismo di parte, che puntualmente, a ridosso della Giornata del Ricordo, rispunta nelle parole di una certa sinistra". "Davanti a tutto questo - conclude Mazzolini - penso che la consigliera Pellegrino dovrebbe provare vergogna per quanto dichiarato".