"Il cristianesimo ha arato il campo dell'antisemitismo"

"Il cristianesimo ha arato il terreno dell’antisemitismo, lo ha concimato con un gretto antigiudaismo sostituzionista. Per questo, i criminali nazisti e fascisti non hanno trovato una resistenza di massa. Tanto si trattava di ebrei. A cosa servono gli ebrei: bastiamo noi, no?". Lo ha dichiarato il pastore delle chiese metodista e valdese di Trieste Peter Ciaccio, nel suo intervento alle celebrazioni del Giorno della Memoria in rappresentanza delle chiese evangeliche della città. "Noi siamo qui per fare un patto civile e spirituale - ha detto Ciaccio -: quello che è accaduto ci riguarda tutte e tutti. Ci riguarda se siamo in qualche maniera legati alle vittime e ai sopravvissuti. Ci riguarda se siamo in qualche maniera legati a chi ha fatto parte della macchina dello sterminio. Io sono qui a rappresentare le chiese evangeliche della città: sono legato alle vittime o ai responsabili dello sterminio?"

"Ci sono stati dei cristiani che si erano accorti che il male era diventato legge - ha concluso il pastore -. In termini assoluti non sono stati pochi, ma in termini relativi sono stati una percentuale bassissima. Scegliere di fare memoria significa prendere coscienza del ruolo giocato dalla propria parte. È importante che ciascuno di noi prenda coscienza del ruolo giocato dalla propria parte. Ma siamo qui per fare memoria insieme, perché ci sono poche cose più pericolose della parcellizzazione della memoria".