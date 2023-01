"Importante prepararsi al Giorno della Memoria tutto l'anno"

“E’ importante celebrare il Giorno della Memoria sempre, a maggior ragione dopo la pandemia perché la presenza del pubblico è fondamentale. Fare il giorno della memoria perché capita il 27 gennaio una volta l’anno va molto bene ma sarebbe altrettanto importante prepararsi a questo giorno gli altri 364 e non fare solo memoria ma fare della memoria la consapevolezza di un pericolo che tutti noi possiamo correre. Perché l’essere umano ha la tendenza a sentirsi superiore agli altri e non vedere sempre nel suo prossimo un’immagine di se stesso”. Lo ha dichiarato il rabbino capo della Comunità ebraica di Trieste Alexandre Meloni a margine delle celebrazioni per il Giorno della Memoria alla risiera di San Sabba.