"L'umanità non ha imparato nulla dal passato"

TRIESTE - "Cosa ha imparato l'umanità dal passato? Mi viene da dire nulla, visti i fatti del 7 ottobre". Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza è intervenuto in Risiera di San Sabba alla cerimonia per il Giorno della Memoria, giornata istituita dal parlamento italianl nel 2000 e che ricorda le vittime della Shoah. Nel suo discorso, il primo cittadino ha definito il dramma subito dal popolo ebraico come "la folle soluzione finale". "Tra queste mura - così Dipiazza - venne oscurata la luce della ragione. Con le leggi razziali, promulgate a Trieste nel 1938, nazismo e fascismo calpestarono i valori inalienabili dell'umanità". "L'obiettivo di questa giornata è di educare le generazioni future. Noi dobbiamo essere custodi della storia. Sono convinto che dobbiamo continuare a percorrere il percorso di pacificazione avviato molti anno fa. Questa giornata - ha concluso Dipiazza - deve essere appello all'azione, affinché il passato sia monito verso le ingiustizie".