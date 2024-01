"In Medioriente violenza inaudita, dobbiamo costruire ponti di pace"

TRIESTE - "In Medioriente è in atto una violenza inaudita, atrocità che ci devono fare riflettere. Dobbiamo sforzarci tutti a costruire ponti per la pace, a non erigere muri e a guardare avanti. Io sono fiducioso che ci sarà un giorno dove riusciremo a vivere tutti in pace assieme". Con queste parole il presidente della comunità islamica di Trieste, Akram Omar, è intervenuto a margine della cerimonia per il Giorno della Memoria, tenutosi ieri 28 gennaio presso la Risiera di San Sabba a Trieste. Per Omar, la giornata di ieri "deve farci riflettere, rappresenta un monito per tutti perché le atrocità del nazifascismo non dovrebbero mai più ripetersi, le violenze, i crimini, le pulizie etniche. Quello che è successo purtroppo non ci ha insegnato tanto. Ci sono oggigiorno delle violenze in corso in varie parti del mondo".