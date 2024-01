"Mai più antisemitismo, mai più nazifascismo"

TRIESTE - "Mai più genocidi, mai più antisemitismo, mai più odio razziale". Il vescovo del capoluogo giuliano, monsignor Enrico Trevisi, è intervenuto questa mattina alla Risiera di San Sabba, in occasione della cerimonia per il Giorno della Memoria, giornata che ricorda le vittime della Shoah. Il numero uno dell'ecclesia tergestina ha rivolto ai presenti un messaggio di pace e di speranza. "La memoria è come la terra che dopo essere seminata e coltivata dà buoni e abbondanti

frutti. La memoria può essere terra avvelenata dall’odio e resa tossica dal terrore e va bonificata perché ancora possa essere coltivata e dare buoni e abbondanti frutti. La memoria è una parola di vita che spalanca ad un futuro di speranza in cui abitare la terra da fratelli".

"Rendici operatori di pace"

"E' una memoria da osservare, venerare e amare perché mai più si ripetano genocidi, odio razziale, dittature come quella nazi-fascista. La memoria è una parola che va purificata perché ci sono parole che tradiscono pensieri di morte, un male che ancora ci attanaglia, un odio che ancora è seminato, un antisemitismo che ancora incombe, guerre che ancora mietono vittime innocenti. Da soli non riusciamo. Ma sappiamo di non poter delegare le nostre responsabilità. Non possiamo delegarle neanche a Dio. Possiamo però invocare il suo aiuto e pregare". "Signore - questa la preghiera - converti la nostra memoria, i nostri cuori, le nostre intelligenze, le nostre azioni perché possiamo diventare artefici di giustizia e di pace, perché cessino le guerre e ogni popolo possa vivere in sicurezza e in pace

coltivando la terra che ci hai dato e custodendo la tua Parola di misericordia. Rendici tutti operatori di pace. Dona pace al Medioriente, all’Italia e al mondo intero".