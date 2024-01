Giorno della Memoria, tutti gli appuntamenti in programma

TRIESTE - Oggi 28 gennaio si terranno tutti gli appuntamenti dedicati alle celebrazioni del Giorno della Memoria. Gli eventi sono stati "spostati" di un giorno a causa dello Shabbat. In tal senso pubblichiamo la lista degli appuntamenti organizzati dal Comune di Trieste.

ore 7.15 , Monumento Nazionale della Risiera di San Sabba (via Palatucci 5): partenza della pedalata commemorativa , come messaggio di pace e speranza, in direzione del carcere del Coroneo;

, (via Palatucci 5): partenza della , come messaggio di pace e speranza, in direzione del carcere del Coroneo; ore 9 , Casa circondariale di Trieste (via del Coroneo 26): deposizione di una corona d'alloro , a cura della Questura di Trieste e dell'associazione nazionale “Giovanni Palatucci”, sulla lapide che ricorda la prigionia in loco di Giovanni Palatucci;

, di Trieste (via del Coroneo 26): deposizione di una , a cura della Questura di Trieste e dell'associazione nazionale “Giovanni Palatucci”, sulla lapide che ricorda la prigionia in loco di Giovanni Palatucci; ore 9.30, Casa circondariale di Trieste (via del Coroneo 26): partenza della Marcia silenziosa , organizzata dall'Associazione nazionale ex deportati (Aned), in direzione della Stazione Centrale di Trieste;

di Trieste (via del Coroneo 26): partenza della , organizzata dall'Associazione nazionale ex deportati (Aned), in direzione della Stazione Centrale di Trieste; ore 10, Stazione ferroviaria centrale (via Flavio Gioia, lato partenze): deposizione di una corona d'alloro del Comune di Trieste sulla lapide che ricorda la partenza dei convogli che tra il settembre 1943 e il febbraio 1945 deportarono i perseguitati per ragioni razziali, politiche e di sfruttamento economico;

(via Flavio Gioia, lato partenze): deposizione di una del Comune di Trieste sulla lapide che ricorda la partenza dei convogli che tra il settembre 1943 e il febbraio 1945 deportarono i perseguitati per ragioni razziali, politiche e di sfruttamento economico; ore 11, Monumento Nazionale della Risiera di San Sabba (via Palatucci 5): solenne cerimonia commemorativa del “Giorno della Memoria 2024”.

(via Palatucci 5): commemorativa del “Giorno della Memoria 2024”. ore 17, Tempio Nazionale a Maria Madre e Regina di Monte Grisa (località Salita di Contovello 455): Santa Messa in suffragio delle vittime della Shoah, per la pace nel mondo e preghiera di invocazione alla beatificazione del servo di Dio Giovanni Palatucci.

La cerimonia in Risiera

Alla cerimonia in Risiera saranno presenti i gonfaloni della città di Trieste (decorata con la medaglia d’oro al valor militare), della città di Muggia (decorata con la medaglia d’argento al valor militare), della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dei comuni di Duino Aurisina e di San Dorligo della Valle. Accanto alle autorità civili, militari e religiose, saranno presenti i rappresentanti e i labari di vari gruppi ed enti, delle associazioni dei deportati e perseguitati politici antifascisti, dei partigiani, dei Volontari della libertà, dei caduti; delle associazioni combattentistiche e d’arma, dei sindacati e del Comitato internazionale del lager nazista della Risiera di San Sabba.

Durante la cerimonia saranno deposte corone d'alloro da parte del presidente Massimiliano Fedriga in rappresentanza della Regione Fvg, dal prefetto e commissario di governo Pietro Signoriello in rappresentanza della Prefettura di Trieste, dal sindaco Roberto Dipiazza in rappresentanza del Comune di Trieste nonché da parte degli esponenti delle associazioni e dei gruppi che partecipano alla solennità. Successivamente interverranno il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, e il sindaco di Monrupino, Tanja Kosmina, in rappresentanza dei comuni minori.

In seguito si svolgeranno le celebrazioni religiose. Per la comunità cattolica il rito sarà officiato da monsignor Enrico Trevisi, vescovo di Trieste; per la comunità ebraica dal rabbino capo Paul Alexandre Meloni; per la comunità serbo-ortodossa da padre Raško Radovic; per la comunità greco-orientale dall’archimandrita Grigorius Miliaris; per le comunità evangeliche avventista, elvetica, luterana e metodista dal pastore Peter Ciaccio.