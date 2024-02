Giorno del Ricordo: a Basovizza ci sarà anche Giorgia Meloni

TRIESTE - L'esecutivo nazionale sarà presente alla cerimonia per il Giorno del Ricordo, in programma domani 10 febbraio presso la foiba di Basovizza. La conferma è arrivata nella giornata di ieri 8 febbraio e, a meno di impegni dell'ultimo minuto per la premier, Giorgia Meloni presenzierà all'evento. Al suo fianco, in rappresentanza del governo, ci saranno anche il vicepremier Antonio Tajani e il ministro dello Sport Andrea Abodi. La leader di Fratelli d'Italia parteciperà anche all'inaugurazione del treno del Ricordo, convoglio organizzato nell'ambito delle celebrazioni del 10 febbraio e che partirà dalla stazione centrale di Trieste poco dopo le 13. Imponenti le misure di sicurezza previste per la visita della premier e degli alti esponenti dell'esecutivo nazionale.

Tutte le tappe del treno

Il Treno del Ricordo partirà dalla stazione di Trieste l'11 febbraio, per poi proseguire a Venezia (12 febbraio), Milano (13 febbraio), Torino (14 febbraio), Genova (15 febbraio); Ancona (17 febbraio), Bologna (18 febbraio), Parma (19 febbraio), La Spezia (20 febbraio), Firenze (22 febbraio), Roma (24 febbraio), Napoli (25 febbraio). Concluderà il suo viaggio il 27 febbraio nella stazione di Taranto.