Giorno Unità Nazionale: La Russa in visita a Redipuglia

Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha visitato questa mattina al Sacrario di Redipuglia in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. Ad accompagnarlo anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, e il generale di corpo d'armata, Salvatore Camporeale, delegato dal capo di Stato Maggiore dell'Esercito come massima autorità militare presente alla cerimonia.

Sotto la pioggia il presidente del Senato è salito lungo la via del Sacrario, lungo la quale era schierato il picchetto d'onore militare, e ha deposto una corona d'alloro sul sacello del Duca d'Aosta. Precedentemente sono giunti sul posto i medaglieri nazionali e i labari delle associazioni combattentistiche, d'arma e dei corpi logistici e i labari della Regione Fvg e dei Comuni.