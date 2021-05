Vaccini: è il giorno dei 40enni, sito preso "d'assalto" già dalla mezzanotte

Sono state aperte dalla mezzanotte di oggi, lunedì 17 maggio, le agende vaccinali per gli over 40, a cui sarà inoculato il siero Pfizer o Moderna. Già dai primi minuti il sito ha registrato una grande affluenza, tanto che molti utenti sono stati messi in attesa, con un tempo di coda stimato anche di una o due ore. Intorno alle due, e in un caso anche all'una, come da alcune segnalazioni arrivate in redazione, gli utenti rimasti svegli per il tempo di attesa necessario non sono riusciti ad effettuare la prenotazione per problemi con il sito. Dopo le due del mattino e fino alle ottoil servizio è stato sospeso, ora sta funzionando normalmente, ed è possibile prenotare in pochi minuti.

Dopo la prima dose, l'intervallo tra la prima e la seconda dose sarà ora esteso entro i 42 giorni in seguito al parere del Cts. E' possibile prenotare attraverso il sito internet, la webapp, il call center regionale (0434223522), gli sportelli Cup, le farmacie abilitate.