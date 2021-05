Giovane ferito gravemente: operato d'urgenza, è ricoverato in terapia intensiva

Il giovane di 26 anni rimasto gravemente ferito all'interno dei locali della pasticceria Viezzoli nel primo pomeriggio di oggi 10 maggio è ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata e, al momento, non sarebbe in pericolo di vita. L'ambulanza del 118 accorsa sul posto aveva immediatamente tamponato la brutta ferita al collo del giovane, provvedendo ad intubarlo e a stabilizzarlo. Il ragazzo è stato quindi trasportato all'ospedale di Cattinara dove è stato operato d'urgenza. L'episodio è avvenuto verso le 14 tra il bagno e lo spogliatoio della celebre pasticceria. Quando i sanitari sono giunti sul posto (assieme a personale della Squadra Volante e della Squadra Mobile della questura di Trieste, oltre alla Scientifica ndr) hanno trovato il giovane in gravissime condizioni a causa della quantità di sangue persa.