Disavventura in bosco per una giovane, soccorritori in azione a San Giovanni

I vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino e i sanitari del 118 sono intervenuti nella serata di oggi 9 giugno nei pressi della scuola Filzi di Guardiella per una giovane ragazza rimasta vittima di un incidente. Da quanto si apprende, durante un'escursione nella zona del bosco al Cacciatore, la giovane sarebbe scivolata lungo un pendio, finendo in un punto da dove non è più riuscita a risalire. L'intervento è iniziato verso le 20. Per mettere in salvo la giovane si è reso necessario l'utilizzo, da parte dei vigili del fuoco, della barella Toboga.