Pregiudicato finge un malore e scappa, la fuga finisce dritta al Cpr

TRIESTE - L'ultima denuncia ricevuta nella mattinata di ieri 19 luglio gli ha di fatto aperto le porte del Cpr di Gradisca, ma per tentare di evitarlo si è reso protagonista di una vera e propria fuga, finita con un intervento da film ad opera della polizia locale. Un giovane straniero di origini nordafricane (dovrebbe essere di nazionalità egiziana) e già noto alle forze dell'ordine per numerosi reati, tra i quali violenza sessuale, è stato acciuffato dagli agenti nei pressi di piazza Ponterosso, davanti agli occhi increduli dei passanti e dei tanti turisti presenti in città. L'uomo è stato preso dopo aver accusato un finto malore all'interno del posto di polizia dove era stato portato in attesa del trasferimento a Gradisca. Così è riuscito a scappare, ma la sua fuga è durata qualche minuto. Grazie all'intervento della polizia locale il giovane è stato preso e riportato in via del Teatro romano. La destinazione è quella del Cpr.