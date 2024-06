Giovane ventiduenne afferma di essere stata violentata, al vaglio i video delle telecamere

MUGGIA - Nel tardo pomeriggio di ieri, presso la stazione degli autobus di Muggia, una ragazza di 22 anni, sotto l'effetto di alcool ha chiamato il 112 per una sospetta violenza sessuale. Sospetta perchè pare che nessuno abbia visto nulla e lei non sapeva dare ulteriori informazioni ai medici giunti sul posto. La giovane ha raccontato ai medici di essersi accorta di avere la gonna completamente girata. Dato che la giovane era decisamente agitata è stato necessario da parte del personale sanitario sedarla. Successivamente è stata trasportata al Burlo per valutazioni ginecologiche. Sul posto è giunta la polizia locale che ha acquisito i filmati dele telecamere per vedere di identificare qualcuno. Pare che ieri quando ha iniziato a piovere i ragazzi presenti nell'area si siano portati in massa all'interno della stazione delle autocorriere.