Addio a Giovanni Cernoia, storico addetto stampa del Comune

TRIESTE - Giovanni, per tutti Gianni Cernoia non ce l'ha fatta. Lo storico addetto stampa del Comune di Trieste si è spento questa notte all'età di 61 anni. Cernoia era stato ricoverato all'inizio del mese di novembre. Grande lo sgomento tra i colleghi degli organi di informazione locale. Cernoia è stato un grande tifoso della Triestina. "Tutta l'amministrazione comunale è vicina alla famiglia, ricordiamo la grande professionalità di Gianni. Ci mancherà", così dal Comune. La redazione di TriestePrima si stringe attorno alla famiglia in questo doloroso momento.