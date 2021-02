Shoah: deposta una corona d'alloro in ricordo del questore Giovanni Palatucci

La corona è stata posta nei pressi dell’ingresso della Risiera di San Sabba, in via Palatucci. Presenti autorità civili e militari

Ultimo Questore italiano di Fiume, “Giusto tra le Nazioni”, “Servo di Dio” e “Medaglia d’oro al Merito Civile”: questa mattina è stato ricordato Giovanni Palatucci. Una corona d’alloro è stata posta nei pressi dell’ingresso della Risiera di San Sabba, in via Palatucci, ed è stata benedetta dal Cappellano provinciale della Polizia di Stato, don Paolo Rakic. Quest’anno la Polizia di Stato ricorda la sua figura in tutta Italia, nella settimana in cui ricorre l’anniversario della sua morte avvenuta nel campo di sterminio di Dachau, il 10 febbraio 1945.

Alla cerimonia odierna presente al posto del Prefetto di Trieste dr. Valerio Valenti, il Vice Prefetto dott.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia. Presenti anche la dott.ssa Irene Tittoni, il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, altre autorità militari e civili, nonché i referenti locali dell’Associazione Nazionale Giovanni Palatucci, e dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato e dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria con i rispettivi labari.

Nato in provincia di Avellino nel 1909, a partire dalla promulgazione delle leggi razziali del 1938, Giovanni Palatucci, in servizio presso l’Ufficio Stranieri della Questura di Fiume, divenne il protettore in particolare degli ebrei, con la cui comunità fiumana intratteneva cordiali rapporti di stima e di amicizia. Salvò la vita a più di 5 mila ebrei, avviandoli a un campo di raccolta in provincia di Salerno dove era Vescovo uno zio, che li prese sotto la propria protezione. Il precipitare degli eventi dopo l’8 settembre 1943 fecero sì che Palatucci rimanesse da solo a reggere la Questura di Fiume e un anno dopo fu arrestato dalla Gestapo e condannato a morte, ma la pena gli fu commutata nel carcere a vita. Trascorse due giorni nella struttura di Trieste e da lì fu tradotto nel campo di sterminio di Dachau, dove mori all’età di neanche 36 anni.