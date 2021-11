Girava con un coltello a serramanico in tasca: denunciato 18enne

Ieri pomeriggio in via Carducci la Polizia di Stato ha denunciato per possesso illegale di arma (un coltello a serramanico) un cittadino barese del 2002. Sempre ieri una pattuglia del reparto prevenzione crimine di Padova, che coadiuva i territoriali del controllo del territorio a ridosso dei valichi ha denunciato un cittadino marocchino del 1990. È stato identificato in piazza Garibaldi ed è risultato inottemperante a un ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale e anche al divieto di ritorno nel Comune di Trieste, un cittadino marocchino del 1990. È stato deferito all’Autorità giudiziaria.