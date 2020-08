Alla scoperta della “magia del golfo”: proseguono i giri notturni con il Delfino Verde

Prosegue ,ogni Venerdì e Sabato fino al 26 settembre ( imbarco ore 20.45 partenza ore 21.15) ,il giro notturno del golfo “La Magia del Golfo di Trieste”, che racconta la storia dei luoghi più importanti durante un tragitto notturno nel Golfo tra il Molo Bersaglieri e il Vallone di Muggia a bordo della Motonave Delfino Verde.

Un occasione preziosa per godere una serata di relax per scoprire o riscoprire in un atmosfera speciale i luoghi che punteggiano la riviera triestina, un incanto notturno visto dal mare,permeato dalle suggestioni della Mitteleropa e dall’ orrizonte della via Adriatica.

Rievocazioni che affiorano discretamente dal mutevole fruscio delle onde del mare , narrate da due occasionali compagni di viaggio: la Sirenetta Evelyn e il Delfino Oliver, a cui danno voce gli attori Adriano Giraldi e Elke Burul sapientemente guidati da Paola Bonesi.

Prevendita presso Ticket Poin Corso Italia 6 o direttamente presso la motonave sino ad esaurimento dei posti.

Informazioni airsaceuropa@libero.it

