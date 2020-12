Violano la quarantena per vedere la città

Si allontanano arbitrariamente dalla struttura fiduciaria dove sono collocati in quarantena per andare a vedere la città di Trieste. A rintracciarli, nella giornata dell'Immacolata, una pattuglia dei Carabinieri di Prosecco che nel bel mezzo della pioggia battente e del vento di bora notano i due avventurarsi a piedi in mezzo alle avversità meteo lungo la Sp1. Si tratta di due cittadini nepalesi giunti in Italia dalla rotta balcanica nei giorni scorsi. I due sono stati riaccompagnati dai Carabinieri di nuovo all'interno della struttura fiduciaria e sanzionati per la violazione della normativa a contrasto della diffusione del Covid-19.