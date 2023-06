Giro d'Italia Under 23 “Next Gen”: tutti i provvedimenti di viabilità

TRESTE - il Giro Next Gen 23, la gara Under 23 del Giro d'Italia, si prepara alla tappa conclusiva di domenica 18 giugno a Trieste, in piazza Unità d'Italia. Si tratta dell'ottava e ultima tappa del giro, che partirà in mattinata da Tavagnacco e approderà nel capoluogo Giuliano intorno alle 16. Per la gara sono stati disposti dei provvedimenti temporanei di viabilità:

- istituzione del divieto di transito (esclusivamente dalle ore 7,00 alle ore 21,00 di domenica 18 giugno 2023 e comunque fino a cessate necessità) per tutti i veicoli sul piazzale Agostino Straulino - Nicolò Rode, nel tratto di cui al punto precedente con esclusione della viabilità perimetrale all’area di parcheggio (rispettivamente: lato Nord/Ovest - prospettante lo “Yacht Club Adriaco” - lato Nord - mare - prospettante la “Sacchetta” - lato Nord/Est - prospettante “Eataly”);

- istituzione di un divieto di transito (esclusivamente dalle ore 7,00 di domenica 18 giugno 2023 e comunque fino a cessate necessità lungo la semicarreggiata delle rive in direzione di piazza Dell’Unità D’Italia) per tutti i veicoli lungo la direttrice: corso Cavour - piazza L. A. Duca Degli Abruzzi - riva Tre Novembre - riva Caduti Per l'Italianità - riva Del Mandracchio, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Milano e l’intersezione con via Felice Venezian;

- istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione (esclusivamente dalle ore 7,00 alle ore 21,00 di domenica 18 giugno 2023 e comunque fino a cessate necessità) per tutti i veicoli laddove non già esistente, sul piazzale Agostino Straulino - Nicolò Rode (intero piazzale ex piscina “Bianchi”);

- istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione (esclusivamente dalle ore 7,00 alle ore 21,00 di domenica 18 giugno 2023 e comunque fino a cessate necessità) per tutti i veicoli laddove non già esistente, in strada Del Friuli, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Del Perarolo e l’intersezione con salita Di Gretta (ambo i lati), in salita Di Gretta, nel tratto compreso tra l’intersezione con strada Del Friuli l’intersezione con via Udine (ambo i lati), in via Udine, nel tratto compreso tra l’intersezione con salita Di Gretta e l’intersezione con via Barbariga (ambo i lati), in via Barbariga, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Udine e l’intersezione con via Dei Saltuari (ambo i lati), in via Dei Saltuari, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Bargariga e l’intersezione con via Lionello Stock (ambo i lati), in via Lionello Stock, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Barbariga e l’intersezione con via Tor San Piero/via Santa Teresa (ambo i lati), in via Santa Teresa, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Lionello Stock / via Tor San Piero e l’intersezione con largo A Roiano (ambo i lati), in largo A Roiano, nel tratto compreso antistante i n.ri civ. 1 e 2, compreso tra l’intersezione con via Santa Teresa e l’intersezione con viale Miramare (lato antistante i numeri civici 1-2) ambo i lati), in via Di Mercato Vecchio, nel tratto compreso tra l’intersezione con riva Del Mandracchio e l’intersezione con via Luigi Cadorna (lato numeri civici dispari) nonchè sull’area di carico/scarico di via dell’Orologio (davanti al palazzo della Regione);

- istituzione di un restringimento della semicarreggiata (esclusivamente dalle ore 7,00 di domenica 18 giugno 2023 e comunque fino a cessate necessità lungo la semicarreggiata delle rive in direzione di piazza Dell’Unità D’Italia) per tutti i veicoli lungo corso Cavour, nel tratto compreso tra l’intersezione con piazza Della Libertà / largo Città Di Santos e l’intersezione con via Milano, con il mantenimento di 1 corsia di marcia larga almeno 3,50 metri ed avente l’attuale direzione verso la stessa via Milano e la conseguente soppressione delle due corsie in direzione di piazza Dell’Unità D’Italia;

- istituzione di un divieto di transito (esclusivamente dalle ore 13,00 di domenica 18 giugno 2023 e comunque fino a cessate necessità - lungo entrambe le semicarreggiate delle rive) per i tutti i veicoli lungo le rive triestine: riva Del Mandracchio - riva Caduti Per l'Italianità - riva Tre Novembre, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Di Mercato Vecchio e l’intersezione con piazza Nicolò Tommaseo / via Mazzini;

- istituzione di un divieto di transito (esclusivamente dalle ore 14,30 alle ore 16,30 di domenica 18 giugno 2023 e comunque fino a cessate necessità) per i tutti i veicoli lungo il tragitto della corsa: localita' Prosecco - localita' Contovello - strada Del Friuli - salita Di Gretta - via Udine - via Barbariga -via Dei Saltuari - via Lionello Stock - via Santa Teresa - largo A Roiano - viale Miramare - piazza Della Liberta' - corso Cavour - piazza L.A. Duca Degli Abruzzi - Riva Tre Novembre - Riva Caduti Per L'Italianità nel tratto compreso tra l’intersezione con la S.R. TS n.1 “Del Carso” e l’intersezione con piazza Dell’Unità D’Italia;