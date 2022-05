Giro del mondo in solitaria, scalo tecnico a Trieste Airport per il pilota Richard

È partito dagli Usa per fare il giro del mondo in solitaria con un piccolo bimotore. Protagonista di questa incredibile storia è Richard Tyrer che, con il suo aeromobile N42LR DA42, questo weekend ha fatto tappa a Trieste Airport per fare rifornimento di carburante. Una sosta tecnica necessaria, dopo essersi lasciato alle spalle l'Islanda e le Isole Britanniche, le prime due tappe del suo viaggio.

Richard è poi ripartito dall'aeroporto alla volta della Grecia; per poi proseguire verso Egitto, Emirati Arabi Uniti, India, Thailandia…



Il tempo stimato di circumnavigazione è di due mesi. Per chi volesse seguire tutto il percorso ecco il link di monitoraggio.