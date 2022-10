Trieste "esclusa" dal giro d'Italia: la tappa finale si farà a Roma

L'ultima tappa del giro d'Italia 2023 non si farà a Trieste ma a Roma. L'annuncio del gran finale nel capoluogo giuliano era stato dato quest'estate, poi, un mese fa, le prime voci di corridoio sostenevano che Rcs Sport stesse pianificando un'altra conclusione per la corsa rosa. La tappa finale Udine - Trieste era già stata progettata ma, come è stato confermato ieri, dopo la tappa Tarvisio - Lussari del 27 maggio, gli atleti saranno traferiti in aereo nella capitale. L'ultima volta il Giro d'Italia si era concluso a Trieste nel 2014 ed è già alta l'aspettativa per un'eventuale reinserimento della tappa triestina a dieci anni di distanza, nell'edizione 2024.