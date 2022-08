Affittavano appartamenti per sesso a pagamento: due denunciati tra cui un 74enne

Nei mei primi giorni di luglio un cittadino si rivolge ai Carabinieri denunciando la patita estorsione da parte di una donna straniera dedita al meretricio in un appartamento in locazione situato in città, della quale era stato cliente.

Le indagini del Nucleo Operativo e Radiomobile di Trieste, coordinati dal P.M. Federico Frezza, permettevano di identificare alcune prostitute, reclutate appositamente all?estero ed alternatesi tra loro nel recente periodo, che utilizzavano per la loro attività due ulteriori appartamenti in città adibiti a luoghi di incontro a pagamento.

Gli ulteriori accertamenti consentivano di appurare che la proprietà di tutti gli immobili in questione erano riconducibile a due triestini che, nel tempo, avevano riscosso ingenti affitti. I locali, peraltro, non risultavano ufficialmente ceduti in locazione, non consentendo quindi la tracciabilità dei proventi e delle persone che ne usufruivano.

L?operazione, che ha permesso inoltre di rintracciare il denaro provento del crimine e dissimulato attraverso diversi conti bancari posti sotto il vincolo del sequestro, si è conclusa con il deferimento dei due soggetti, di 74 e 43 anni, attivamente coinvolti nel giro di prostituzione.

Le indagini hanno permesso di gettare nuova luce su un fenomeno che, periodicamente, riemerge prepotente nel contesto cittadino e che affligge le donne dedite a questo mercimonio e al quale l?Arma dei Carabinieri da sempre presta attenzione.

Un ruolo fondamentale, come sempre, lo hanno avuto le segnalazioni della cittadinanza che hanno permesso di conoscere possibili attività sospette che si svolgono in appartamenti deputati ad una generica ricettività turistica.

Si invita pertanto la cittadinanza a denunciare sempre i reati di cui rimane vittima poiché, come in questo caso,attraverso la repressione di un reato di estorsione è stato possibile disvelare e perseguire una serie di reati afferenti un giro di prostituzione sino ad allora non conosciuto.