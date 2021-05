In giro alle tre di notte sull'auto di un cliente: coppia denunciata e sanzionata

L'uomo denunciato per appropriazione indebita dell'auto, la donna per aver rifiutato l'alcoltest. Entrambi, fuori dopo il coprifuoco e lui senza mascherina, sono stati anche sanzionati per aver violato le norme anti Covid

Denunciati e sanzionati in piena notte: è successo a due triestini che si trovavano a bordo di un’autovettura in via Petracco poco dopo le 3 della scorsa notte. Una Volante della Polizia ha fermato la coppia, una donna del 1994 e un uomo del 1979, e hanno rilevato che il mezzo si trovava per riparazioni in un’officina presso la quale lavora l’uomo, che è stato denunciato per appropriazione indebita.

La donna, che stava guidando l’autovettura, si è rifiutata di sottoporsi all’alcoltest ed è stata deferita in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica. Entrambi sono stati sanzionati amministrativamente per trovarsi a quell’ora in strada senza giustificato motivo, in violazione alla vigente normativa antipandemica. Il triestino, inoltre, invitato più volte, è stato sanzionato anche perché privo di dispositivi di protezione per la bocca e il naso.