No Ovovia, il Comitato resuscita i girotondi: la protesta in piazza

Lunedì 5 dicembre, dalle ore 18:30 durante il Consiglio comunale straordinario sull'ovovia, andrà in scena il girotondo di protesta del Comitato no Ovovia.

"Nei documenti di Regione, Soprintendenza e Ministero dell'Ambiente preposti alla verifica del progetto della Cabinovia - scirvono gli organizzatori - c’è scritto che: l’ovovia non riduce il traffico; i costi di gestione sono a carico del Comune; i documenti progettuali sono carenti di elementi fondamentali; non si possono fare cabinovie (anche non sciistiche!) in zona Natura 2000 (Bosco Bovedo)". Il Comitato specifica in seguito che l’amministrazione comunale "si ostina a portare avanti un progetto privo di requisiti e ragioni sufficienti per poter esser realizzato, e ha già speso 700.000 € dei soldi di noi cittadini"."E' ora di dire basta a quest'opera inutile, impattante, insostenibile", conclude.