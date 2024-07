Corte dei Conti: finanza promossa, ma in sanità "manca programmazione"

TRIESTE - “I dati che sintetizzano la gestione sono estremamente positivi”, ma con una “grande carenza della programmazione del sistema sanitario” e di “visione di insieme”, anche se questo si inscrive in “un quadro di equilibri di bilancio e di integrale assorbimento degli obblighi di finanza pubblica, che è difficile trovarle in altre regioni”. Così commenta il Procuratore regionale della Corte dei Conti, Tiziana Spedicato, sintetizzando il giudizio di parificazione generale del rendiconto generale della Regione Fvg per l’esercizio finanziario 2023, approvato oggi dalla Corte dei Conti del Fvg. Un giudizio che riguarda il rapporto tra la programmazione finanziaria e ciò che è stato effettivamente realizzato dall'amministrazione regionale.

In particolare, si è registrato un aumento degli investimenti del 58,7 per cento, per un totale di 583 milioni di euro di spesa impegnata e, specifica il procuratore, “Ci sono state molte entrate correnti, soprattutto attraverso i trasferimenti centrali. Le entrate da parte dello Stato sono state talmente tante che la Regione si può mantenere in equilibrio, cioè può finanziare con entrate correnti le spese correnti a bilancio”. In generale, il rendiconto ha accertato che l’esercizio si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a 3.058 milioni.

Dal punto di vista della sanità, invece, nel quinquennio la spesa è cresciuta del 13 per cento, per un totale di circa quasi 400 milioni mentre, dopo l’intensificato impegno a causa della pandemia, nel 2023 si registra un leggero calo per circa 39 milioni in meno. La spesa sanitaria rappresenta quindi il 38,60 per cento degli oltre 8.413 milioni che figurano nel bilancio. Rispettati i limiti massimi di spesa per il personale e il limite massimo di contratti a tempo determinato e di somministrazione, ma la spesa farmaceutica registra un incremento del 6,4 per cento rispetto al 2022, con superamento del tetto di spesa per gli acquisti diretti, compresa la componente ospedaliera, e per i dispositivi medici.