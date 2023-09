Giulia Crosara è Miss Trieste 2023

TRIESTE - En plein di pubblico al Caffè degli Specchi per la finalissima di Miss Trieste 2023 nell'annuale “Notte delle Stelle”. Il tradizionale titolo cittadino è stato conquistato da Giulia Crosara, un'espressiva studentessa triestina di 18 anni e alta 1 metro e 70. La neoreginetta pratica la danza agonistica e aspira a diventare un avvocato oppure una fotomodella. E' stata premiata dal sindaco Roberto Di Piazza che in apertura della serata ha anche indirizzato un cordiale saluto augurale alle finaliste. Gli altri titoli con i voti della giuria sono stati così assegnati: Miss Trieste Provincia a Barbara Guldìn, Miss Tergeste ad Anna Filipaz, La Ragazza d'Italia (16.ma edizione) a Joyce Valentini ed è stata premiata da Asia Braini, la vincitrice di questo titolo nazionale nel 2022; La Ragazza dell'Euroregione è stata eletta Cristel Zangàri, e infine il titolo di Miss Trieste Cafe mi piace - quarto contest videofotografico – è andato a Federica Leone. Come di consueto le finaliste candidate al titolo di bellezza cittadino hanno sfilato in abito elegante, in costume da mare e anche in abito da sposa (collezione La Giada Spose) per concorrere alla tradizionale classica fascia di raso quale reginetta di Trieste. Le candidate erano state scelte attraverso cinque casting e la prefinale al Pinguino. Fuori programma Sandra Giò con il suo staff coreografico si è esibita nello spettacolo di ballo zumba-fitness. L'evento è stato organizzato da Fulvio Marion con la collaborazione del team operativo coordinato da Ornella Chanel. Presiedeva la giuria l'attore e personaggio televisivo Raffaello Balzo.