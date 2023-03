Trieste piange Giuliano Gelci, il gigante buono del servizio civile

TRIESTE - Se dicevi le parole "servizio civile" parlavi inevitabilmente di lui. Giuliano Gelci, presidente regionale di Arci servizio civile, non c'è più. Si è spento nella giornata di oggi all'ospedale di Pordenone, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi. Anima del Servizio civile a Trieste, Gelci era nato nel capoluogo regionale il 23 dicembre del 1957. Aveva 65 anni. Gelci era molto legato a Pinzano al Tagliamento. Si trovava proprio lì quando le sue condizioni di salute sono peggiorate, tanto da rendersi necessario il ricovero all'ospedale del capoluogo pordenonese. Giuliano Gelci è stato un punto di riferimento per moltissimi giovani triestini e non.

"Era una cara persona che ha fatto tanto per i giovani triestini, un lavoratore instancabile" queste le parole di Rino Lombardi, che qualche tempo fa assieme a Gelci aveva lanciato la petizione per riaprire alla cittadinanza il parco di villa Necker. Il sessantacinquenne triestino era anche al vertice dell'associazione Monte Analogo, sodalizio che dal 1990 organizza il festival Alpi Giulie, rassegna cinematografica dedicata alla montagna. L'assemblea di Arci Servizio Civile, come tutte le persone che almeno una volta nella vita sono transitate nel suo ufficio di via Fabio Severo 31, hanno sempre rappresentato la sua grande famiglia. Nell'ottica dei rapporti transfrontalieri e nell'instancabile impegno per abbattere le barriere e i confini, aveva collaborato con l'Unione Italiana e con la comunità slovena. Lascia un grande vuoto nella comunità socio-culturale di Trieste e di tutto il Friuli Venezia Giulia.