Risolta la vicenda di Giulio Coniglio: consegnati i disegni dei bambini all'illustratrice

TRIESTE - Si è risolta la curiosa vicenda che ha visto protagonista l'illustratrce Nicoletta Costa, autrice del celebre personaggio Giulio Coniglio: i disegni dei bimbi di una scuola della Calabria sono stati infine consegnati al destinatario. Come riporta Ansa, Costa è riuscita a ritirare la raccomandata inviata dalla loro maestra, che come destinatario indicava proprio il personaggio di fantasia, Giulio Coniglio. La sua autrice ha spiegato che ottenere il pacco "non è stato facile" e che "ho dovuto firmare diversi documenti e fare un disegno di Giulio Coniglio". Ci è voluta inoltre una email della maestra che ha inviato la raccomandata. A festeggiare l'arrivo dei disegni è arrivata anche una mascotte di Giulio Coniglio, a cui Costa ha dato la carta d'identità. "Vorrei che i bambini continuassero a mandarne - ha poi dichiarato ad Ansa l'illustratrice -, sono schiavi del cellulare, dei messaggi. Non si scrive più niente, non resta niente. Ho dei cassetti pieni di lettere che ogni tanto guardo, sono una cosa magica che i bambini devono avere".