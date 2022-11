Dieci giorni dalla morte e dell'auto non c'è traccia, l'appello dei famigliari

TRIESTE - Sono passati dieci giorni e della Renaul Clio rossa non c'è traccia. I famigliari di Giulio Donati, il triestino di 64 anni morto lo scorso 24 ottobre dopo essersi allontanato da casa poco più di 24 ore prima, la stanno cercando e hanno rinnovato l'appello alla cittadinanza affinché si riesca a trovarla. Giulio era uscito di casa la sera del 22 ottobre scorso a bordo della sua automobile e non aveva più fatto rientro. Poi, il 24 ottobre, la tragica notizia della sua morte. La Renault Clio rossa è targata DB364YH e non è ancora stata ritrovata. Chiunque abbia qualche informazione può rivolgersi alle forze dell'ordine o informare la redazione di TriestePrima attraverso i consueti canali, oppure scrivendo una mail a redazione@triesteprima.it.