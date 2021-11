Giunta Dipiazza: oggi l’annuncio ufficiale

E’vicino l’accordo per la nuova Giunta Dipiazza che sarà ufficialmente annunciata oggi, mercoledì 3 novembre, alle 15.30 in piazza Unità . Della lista del primo cittadino saranno confermati Giorgio Rossi e Carlo Grilli, che manterranno le deleghe uscenti, ossia Cultura, Sport e Turismo per il primo e Sociale per il secondo. In quota Forza Italia dovrebbe essere nominata la “quarta donna” per raggiungere il minimo di legge, nodo su cui inizialmente l’accordo si sarebbe arenato. Si tratterebbe della coordinatrice regionale Sandra Savino (Urbanistica) mentre il più votato alla scorsa tornata, Michele Lobianco, sarà assessore agli affari generali.

Ben quattro assessorati a Fratelli d’Italia, oltre alla riconferma di Elisa Lodi ai lavori pubblici e un possibile assessorato all’Istruzione per Nicole Matteoni, rimane un punto di domanda sui rimanenti assessorati, tra cui Personale e Polizia Locale.