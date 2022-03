Ucraina, Riccardi: "Impegno Regione a garantire attività di accoglienza"

"La Giunta del Friuli Venezia Giulia e il governatore Massimiliano Fedriga garantiscono l'impegno della Regione a sostenere le popolazioni ucraine nelle attività di accoglienza con tutte le iniziative possibili". Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi nella giornata di ieri, alla cerimonia in memoria di Giovanni Palatucci. "Nessuno avrebbe mai immaginato, nelle occasioni che attraversano questi momenti di ricordo, di dover vivere ciò che stiamo vivendo alle porte dell'Europa. Mai come in questi giorni ognuno di noi è chiamato a fare qualsiasi gesto possibile per consentire il sostegno alle popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina, sperando che il buon senso e la pace ritornino, e che la capacità del dialogo riesca a ricostruire delle relazioni e a porre fine al conflitto".