Elezioni, è il giorno di Conte: "Qui una partita importante, l'affrontiamo con convinzione"

"A Trieste giochiamo una partita importante e l'affrontiamo con convinzione". L'ex premier Giuseppe Conte è arrivato nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia per sostenere lo sforzo finale di Alessandra Richetti, candidata sindaco del MoVimento Cinque Stelle. "Il nostro orizzonte è quello di coinvolgere tutta la cittadinanza nelle sfide che la transizione ecologica e quella digitale, assieme all'inclusione sociale, impongono". Le prime parole del tour triestino di Conte sono state proferite all'interno del Porto Vecchio. L'occasione è stata anche quella di commentare la situazione politica nazionale. "Stiamo volando al 6 per cento che ci segnala una crescita robusta. E' più di un balzo. Dobbiamo continuare così".

Sull'esecutivo Draghi, Conte ha confermato il sostegno e auspicato il materializzarsi, negli altri partiti, "di una responsabilità come la nostra. Non dobbiamo sprecare un solo euro, è un imperativo morale" ha detto in merito alle risorse del Recovery Plan e del Pnrr. Sull'immigrazione e, in particolare, sul fenomeno della rotta balcanica, Conte ha parlato della necessità di "insistere in Europa con accordi bilaterali anche con i Paesi di origine dell'immigrazione. Ci vuole redistribuzione europea e ci deve essere poco spazio per i proclami: bisogna rimboccarsi le maniche".