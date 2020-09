Giuseppe Conte chiude Esof, guarda l'intervento integrale (VIDEO)

Il premier Giuseppe Conte ha chiuso l'edizione triestina di Esof omaggiando la città ed indicandola come un "modello unico di collaborazione internazionale dove sviluppare il processo scientifico nell'era post CoViD-19". Arrivato a Trieste nel primo pomeriggio, dopo una fugace apparizione davanti ai molti giornalisti che l'attendevano fuori dal Centro Congressi, il primo ministro è salito sul palco dopo gli interventi del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e del ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli.

Complessità sociale

"Trieste è stata ed è città di frontiera, luogo privilegiato di incontri. Qui, nonostante i tentativi di riduzione della complessità sociale e dell'imposizione di supremazia di una cultura sulle altre, è prevalsa la forza del dialogo e il valore della convivenza arricchita dalla contaminazione. Dal suo essere tradizionale ponte, Trieste ha ricavato anche il suo patrimonio scientifico".

Trieste come modello

Secondo il premier (che alla fine del suo intervento si è fermato sul palco per partecipare ad un esperimento di comunicazione criptata in fibra ottica con tecnologia quantistica italiana), il mondo della scienza è composto anche dalla mobilità dei suoi membri e dall'incontro tra studiosi che, proprio a Trieste, hanno sempre rappresentato "un valore, mai una minaccia". Per questo motivo, ha concluso il premier citando il fondatore del Centro di Fisica Teorica Abdus Salaam, "Trieste può essere il nostro modello".