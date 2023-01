"Il miglioramento del sistema giustizia è una delle sfide del nostro Paese"

"Una delle sfide del Paese riguarda il miglioramento del sistema giustizia sul quale insistono legittime aspettative di efficientamento, ma la confusione normativa non contribuisce positivamente. È la stessa magistratura a trovarsi in difficoltà ad applicare norme troppe volte confuse e contraddittorie; serve quindi un contributo del sistema giudiziario per migliorare le performance perché questo contribuisce ad attrarre investimenti e a dare garanzie a chi sceglie di investire sul nostro territorio, ma serve anche un impegno del legislatore affinché la giustizia possa essere applicata in tempi rapidi e certi". Lo ha detto il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario 2023 presso la Corte d'Appello di Trieste.

Sulle carenze di organico emerse nella relazione sull'amministrazione della giustizia presentata dal presidente della Corte d'Appello di Trieste, Sergio Gorjan, il governatore ha evidenziato come "la Regione metta a disposizione diverso personale per il supporto in un'ottica di collaborazione istituzionale per contribuire ad affrontare le difficoltà che penalizzano l'apparato organizzativo del sistema giudiziario partendo da un principio che vede nella collaborazione tra le istituzioni locali e le articolazioni dello Stato un modello necessario per superare quegli ostacoli che rischiano di ripercuotersi sulla vita dei cittadini". Fedriga ha infine rilevato come nella nostra regione il sistema giudiziario garantisca un livello di funzionamento degli uffici che rende il Friuli Venezia Giulia una realtà sicura, affidabile e coesa.