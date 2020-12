Gli alpinisti autonomi associati salutano il 2020 dai boschi della Val Aupa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Il gruppo AAA - Alpinisti Autonomi Associati ha concluso le sue attività programmate per l’anno 2020, nel rispetto delle misure raccomandate per il contenimento del contagio da coronavirus. La nevicata abbondante verificatasi all’inizio di dicembre ha indotto moltissimi escursionisti a riversarsi nel Tarvisiano, meta inizialmente prevista per l’uscita di domenica 13 dicembre 2020: proprio per evitare situazioni di eccessivo affollamento, si è proceduto a un cambio di programma, che ha portato il gruppo di associati e di simpatizzanti, numerosi ma disciplinati, negli incantevoli e solitari boschi della Val Aupa. Immagini di questa e di altre escursioni sono disponibili sul sito www.aaalpinisti.it, come pure il programma delle attività già previste per l’anno 2021.