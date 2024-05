Scendono nella voragine in Carso e scoprono il cadavere di un uomo

SEZANA - Lo scorso 3 maggio due speleologi polacchi hanno ritrovato il corpo di un uomo (la cui identità rimane al momento sconosciuta) sul fondo della Golokratna jama, la cosiddetta voragine dei corvi, ad un paio di chilometri da Sezana, in Slovenia. La coppia di speleologi si è recata nella tarda serata del 3 maggio presso la stazione di polizia dell'abitato sloveno per denunciare il ritrovamento. I due, secondo fonti di polizia, hanno riferito di aver individuato la persona ad un profondità di circa 100 metri. Il corpo è stato quindi estratto dalla voragine il giorno successivo. Secondo la questura di Capodistria al momento si esclude la morte violenta, ma le indagini delle forze dell'ordine proseguono per far luce non solo sulle cause del decesso, bensì anche sulla stessa identità dell'uomo.

I soccorsi

Tredici gli speleologi attivati (cinque rispettivamente provenienti da Postumia e Tolmino, tre da Sezana) per il recupero del cadavere. L'uomo, secondo quanto riferito dalle Primorske Novice (che cita il responsabile del centro di intervento e soccorso speleologico di Sezana, Sam Milanič), "l'uomo non aveva attrezzatura" idonea. Secondo il catasto grotte della società Eugenio Boegan di Trieste, dopo le grotte di San Canziano la voragine dei corvi è la cavità più ampia di tutto il Carso. Con un diametro di circa 65 metri e una profondità massima di 129 metri, la voragine possiede pareti che scendono verticalmente