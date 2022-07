Tutti con il naso all'insù, sopra Trieste il dirigibile della Goodyear

TRIESTE - L'hanno visto sopra il cielo di Trieste e in tanti, soprattutto sui social, si sono chiesti il motivo della sua presenza. E' il Goodyear Blimp, leggendario dirigibile della omonima casa di pneumatici che è atteso il 9 luglio all'autodromo di Monza per il campionato del mondo endurance. In questi giorni è arrivato in Italia e sta sorvolando il nord del Paese, in una sorta di avvicinamento all'appuntamento lombardo (targato Radio 105) ed il cui start sarà affidato a Diletta Leotta. Non è la prima volta che il GYB si fa notare da queste parti. Nel 2021 era stata Gorizia la città scelta per il volo a cavallo tra Italia e Slovenia.