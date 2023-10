Tiene in casa 30 pastiglie di anfetamine: scatta la segnalazione dei carabinieri

GORIZIA - Viene trovato in possesso di 30 pastiglie contenenti una sostanza stupefacente della famiglia delle anfetamine e i Carabinieri lo segnalano alla locale Prefettura di Gorizia quale assuntore di sostanze psicotrope. E' successo a un giovane del Goriziano durante i controlli straordinari dei Carabinieri di Gorizia per la sicurezza stradale durante la notte tra sabato 14 e domenica 15 ottobre. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato mentre si trovava, a piedi, in una zona oggetto di controlli da parte dei militari e, in seguito alle verifiche, ha consegnato spontaneamente ai caranibieri le pastiglie che teneva in casa.

Durante il servizio, nelle principali arterie stradali della provincia di Gorizia, sono state controllate 71 vetture e due conducenti hanno superato il limite del tasso alcolemico. Le due auto sono state quindi sequestrate. All'operazione ha partecipato un gran numero di pattuglie della sezione radiomobile e delle stazioni della compagnia dei carabinieri di Gorizia.