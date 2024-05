Gorizia, arrestato un 34enne per detenzione e spaccio di stupefacenti

GORIZIA - Nel pomeriggio del 6 maggio scorso, a Gorizia, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano di 34 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’attività ha avuto inizio nel pieno centro cittadino quando gli equipaggi della squadra volante e della squadra mobile della questura hanno notato una persona, con atteggiamento sospetto, percorrere a piedi Corso Italia. Gli agenti hanno fermato e identificato l'uomo. Apparso immediatamente evasivo e agitato nel corso del controllo, il personale di polizia ha rinvenuto hashish occultato all’interno di buste per il tabacco, riposte dentro lo zaino che l’uomo aveva con sé, per un totale di circa 20 grammi e 635 euro in contanti. Dopo il ritrovamento, è stata controllata anche l’abitazione dell'uomo, all'interno della quale sono stati rinvenuti ulteriori 166 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, un bilancino di precisione utilizzato per la pesatura della droga, sei “grinder”, nonché 1.360 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio. Il 34enne è stato quindi tratto in arresto e condotto in questura. L’autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari. Il materiale rinvenuto e la sostanza stupefacente sono stati sequestrati.